Nikolas Muci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Muci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Muci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Muci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Muci 8 Şubat 2003 tarihinde Lenzburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nikolas Marcel Cristiano Muci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Muci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Nikolas Muci, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolas Muci'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolas Muci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikolas Muci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolas Muci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Muci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2014 yılında Lugano Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Team Ticino U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2022 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2024 yılında FC Lugano

Nikolas Muci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Muci şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolas Muci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Riva, FC Mendrisio, FC Lugano

İsviçre U20 takımında 21 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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