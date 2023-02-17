Nikolas Sattlberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Sattlberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Sattlberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Sattlberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Sattlberger 18 Ocak 2004 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Sattlberger Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Skylar yapmaktadır. Nikolas Sattlberger, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolas Sattlberger'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikolas Sattlberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Sattlberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolas Sattlberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Sattlberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Vienna Alt.

1 Ocak 2018 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U18

1 Ocak 2021 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

1 Ocak 2023 yılında Rapid Wien II

Nikolas Sattlberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Sattlberger şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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