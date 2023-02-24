Nikolasz Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolasz Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolasz Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolasz Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolasz Kovacs 27 Şubat 1999 tarihinde Karcag şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolasz Kovacs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolasz Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolasz Kovacs'nin Paksi FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolasz Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolasz Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolasz Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolasz Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2011 yılında MTK Budapest Alt

6 Ağustos 2014 yılında Honvéd U17

1 Ocak 2016 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2017 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd

15 Ocak 2019 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2019 yılında Honvéd

5 Şubat 2020 yılında FC Ajka

30 Haziran 2021 yılında Honvéd

14 Şubat 2022 yılında Paksi FC

24 Ağustos 2022 yılında FC Ajka

31 Aralık 2022 yılında Paksi FC

Nikolasz Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolasz Kovacs şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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