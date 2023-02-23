Nikolay Bodurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Bodurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Bodurov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Bodurov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Bodurov 30 Mayıs 1986 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Николай Георгиев Бодуров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Bodurov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nikolay Bodurov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nikolay Bodurov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Bodurov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Bodurov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikolay Bodurov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Bodurov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Pirin

1 Temmuz 2009 yılında Litex Lovech

1 Ağustos 2014 yılında Fulham

1 Şubat 2016 yılında Midtjylland

30 Haziran 2016 yılında Fulham

26 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2017 yılında CSKA-Sofia

30 Ocak 2020 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2020 yılında Pirin

Nikolay Bodurov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Bodurov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolay Bodurov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pirin Blagoevgrad

Bulgaristan takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 2 gol atmıştır.

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