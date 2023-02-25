Nikolay Dovydenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Dovydenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Dovydenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Dovydenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Dovydenko 28 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Довыденко Николай Михайлович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Dovydenko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolay Dovydenko'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Dovydenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Dovydenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikolay Dovydenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Dovydenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında BK Maxline

Nikolay Dovydenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Dovydenko şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.