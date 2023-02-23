Nikolay İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolay İvanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolay İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay İvanov 28 Nisan 1995 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Николай Йорданов Иванов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay İvanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri 98 Tervel futbol takımında oynamaktadır. Septemvri 98 Tervel takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolay İvanov'nin Septemvri 98 Tervel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolay İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolay İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında C. Balchik

1 Ocak 2021 yılında Spartak Varna

1 Şubat 2023 yılında S Tervel

Nikolay İvanov kimdir

Nikolay İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay İvanov şuan Septemvri 98 Tervel takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Nikolay İvanov nereli

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