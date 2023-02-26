Nikolay Kipiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Kipiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Kipiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Kipiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Kipiani 25 Ocak 1997 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Кипиани Николай Зурабович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Kipiani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MJ yapmaktadır. Nikolay Kipiani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolay Kipiani'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolay Kipiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Kipiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Kipiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Kipiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Loko Moskau II

22 Ağustos 2016 yılında Ethnikos

19 Ocak 2018 yılında Omonia Lefkoşa

13 Ağustos 2018 yılında Ermis Aradippou

31 Aralık 2018 yılında Omonia Lefkoşa

1 Ocak 2019 yılında Rustavi

25 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

11 Şubat 2020 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2020 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2020 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında FC Telavi

Nikolay Kipiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Kipiani şuan FC Telavi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nikolay Kipiani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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