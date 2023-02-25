Nikolay Kitaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Kitaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Kitaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Kitaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Kitaev 12 Şubat 1984 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Китаёв Николай Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Kitaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 13 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolay Kitaev'nin FK Orsha ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolay Kitaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikolai.kitaev/

Nikolay Kitaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Kitaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Kitaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Kitaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Orsha

1 Ocak 2005 yılında Osipovichi

1 Temmuz 2005 yılında Orsha

1 Temmuz 2008 yılında FK Postavy

1 Ocak 2009 yılında Orsha

1 Ocak 2021 yılında ara verdi

13 Kasım 2021 yılında Orsha

Nikolay Kitaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Kitaev şuan FK Orsha takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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