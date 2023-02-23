Nikolay Krastev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Krastev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Krastev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Krastev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Krastev 6 Aralık 1996 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Николай Лъчезаров Кръстев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Krastev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Nikolay Krastev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolay Krastev'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Krastev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Krastev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikolay Krastev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Krastev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Nesebar

1 Ocak 2017 yılında Levski Sofia

1 Ağustos 2017 yılında Botev Vratsa

8 Aralık 2017 yılında Levski Sofia

30 Haziran 2018 yılında Botev Vratsa

7 Eylül 2018 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2020 yılında Vitosha

1 Temmuz 2020 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2021 yılında Botev Vratsa

22 Şubat 2022 yılında Slavia Sofia

Nikolay Krastev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Krastev şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Nikolay Krastev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.