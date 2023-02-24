Nikolay Manchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Manchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Manchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Manchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Manchev 10 Ekim 2004 tarihinde Gabrovo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Николай Николаев Мънчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Manchev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Manchev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına - tarihinde katılmıştır. Nikolay Manchev'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Manchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Manchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Manchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Manchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Manchev şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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