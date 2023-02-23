Nikolay Mihaylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Mihaylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Mihaylov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolay Mihaylov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolay Mihaylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Mihaylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Mihaylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Mihaylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Mihaylov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Mihaylov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Mihaylov 28 Haziran 1988 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Николай Бориславов Михайлов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Mihaylov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Mihaylov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 26 Kasım 2018 tarihinde katılmıştır. Nikolay Mihaylov'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Mihaylov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/niki_mihaylov13/

Nikolay Mihaylov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Mihaylov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikolay Mihaylov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Mihaylov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2007 yılında Liverpool

1 Ağustos 2007 yılında Twente

30 Haziran 2010 yılında Liverpool

1 Temmuz 2010 yılında Twente

6 Ağustos 2013 yılında Hellas Verona

1 Eylül 2014 yılında Mersin İY

23 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

6 Ağustos 2016 yılında Mersin İY

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

15 Aralık 2017 yılında Omonia Lefkoşa

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

26 Kasım 2018 yılında Levski Sofia

Nikolay Mihaylov kimdir

Nikolay Mihaylov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Mihaylov şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levski Sofia

Nikolay Mihaylov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 13 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolay Mihaylov nereli

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