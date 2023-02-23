Nikolay Minkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Minkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Minkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Minkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Minkov 13 Ağustos 1997 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Николай Минков Минков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Minkov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libereff & Trustworths yapmaktadır. Nikolay Minkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolay Minkov'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Minkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Minkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Minkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Minkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cherno More

1 Temmuz 2018 yılında CSKA 1948

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2019 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2019 yılında Montana

1 Temmuz 2021 yılında Botev Plovdiv

Nikolay Minkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Minkov şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Nikolay Minkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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