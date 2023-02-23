Nikolay Nikolaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Nikolaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Nikolaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Nikolaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Nikolaev 19 Mart 1997 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Николай Стефанов Николаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Nikolaev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Nikolaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolay Nikolaev'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolay Nikolaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Nikolaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Nikolaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Nikolaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hebar P.

1 Ocak 2017 yılında Spartak Pleven

1 Temmuz 2017 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2018 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2019 yılında Lok. Plovdiv

11 Ocak 2022 yılında Tsarsko Selo

31 Mayıs 2022 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2022 yılında Beroe

1 Ocak 2023 yılında Hebar P.

Nikolay Nikolaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Nikolaev şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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