Nikolay Prudnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Prudnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Prudnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Prudnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Prudnikov 1 Ocak 1998 tarihinde Shklov şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Rusya,Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Прудников Николай Александрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Prudnikov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nikolay Prudnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolay Prudnikov'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Prudnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Prudnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikolay Prudnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Prudnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Akad Chertanovo

1 Ocak 2016 yılında Chertanovo

1 Temmuz 2017 yılında Zenit 2 S-Pb

11 Şubat 2019 yılında Chertanovo

30 Haziran 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

11 Ağustos 2020 yılında Orenburg

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Mezőkövesd

Nikolay Prudnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Prudnikov şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nikolay Prudnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.