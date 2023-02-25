Nikolay Romanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Romanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Romanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolay Romanyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolay Romanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Romanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Romanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Romanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Romanyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Romanyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Romanyuk 2 Haziran 1984 tarihinde Rechitsa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Романюк Николай Леонидович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Romanyuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Romanyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 6 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Nikolay Romanyuk'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolay Romanyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Romanyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolay Romanyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Romanyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında Polesye-2 Kozen

1 Ocak 2003 yılında FK Mozyr-ZLiN

1 Ocak 2006 yılında Vedrich-97

1 Ocak 2008 yılında Naftan

4 Aralık 2013 yılında Gomel

17 Mart 2015 yılında Slavia

12 Ocak 2017 yılında Gorodeya

6 Şubat 2020 yılında Slavia

Nikolay Romanyuk kimdir

Nikolay Romanyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Romanyuk şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

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Nikolay Romanyuk nereli

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