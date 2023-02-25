Nikolay Ryabykh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Ryabykh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Ryabykh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Ryabykh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Ryabykh 11 Şubat 2001 tarihinde Mozyr şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Рябых Николай Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Ryabykh Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr II futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr II takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolay Ryabykh'nin Slavia Mozyr II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolay Ryabykh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Ryabykh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Ryabykh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Ryabykh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

17 Mart 2022 yılında Slavia Mozyr II

Nikolay Ryabykh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Ryabykh şuan Slavia Mozyr II takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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