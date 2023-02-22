Nikolay Signevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Signevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Signevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Signevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Signevich 20 Şubat 1992 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сигневич Николай Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Signevich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Signevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolay Signevich'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Signevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Signevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Signevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Signevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dynamo Brest II

1 Mayıs 2011 yılında Dinamo Brest

7 Ağustos 2013 yılında BATE Borisov

8 Ağustos 2013 yılında Dynamo Brest

31 Aralık 2013 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2017 yılında Platanias

30 Haziran 2017 yılında BATE Borisov

30 Ocak 2019 yılında Ferencváros

8 Eylül 2020 yılında Khimki

28 Eylül 2020 yılında BATE Borisov

4 Ocak 2022 yılında Apollon Smyrnis

Nikolay Signevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Signevich şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolay Signevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Brest

Belarus takımında 11 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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