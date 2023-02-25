Nikolay Starostenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Starostenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Starostenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Starostenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Starostenko 10 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Старостенко Николай Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Starostenko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolay Starostenko'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Starostenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Starostenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Starostenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Starostenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Gomel II

8 Nisan 2022 yılında Lokomotiv Gomel

Nikolay Starostenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Starostenko şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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