Nikolay Tarasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Tarasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Tarasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Tarasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Tarasov 25 Şubat 1998 tarihinde Otradnoe, St. Petersburg Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Тарасов Николай Сергеевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Tarasov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Tarasov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolay Tarasov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Tarasov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kolya_tarasov/

Nikolay Tarasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Tarasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikolay Tarasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Tarasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ekim 2015 yılında Zenit II

6 Eylül 2016 yılında Amkar II

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo 2 S-Pb

1 Temmuz 2018 yılında Torpedo Vlad.

15 Temmuz 2019 yılında FK Dolgoprudnyi

26 Ağustos 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

31 Aralık 2020 yılında Dolgoprudnyi

1 Temmuz 2021 yılında Veles Moskova

31 Ocak 2022 yılında Atyrau

1 Şubat 2023 yılında Qizilqum

Nikolay Tarasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Tarasov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolay Tarasov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuFK Izhorets Kolpino (-03.2012)

Team PFL takımında 12 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.