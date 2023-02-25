Nikolay Voytikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Voytikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Voytikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolay Voytikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolay Voytikov 10 Haziran 1992 tarihinde Baran şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Войтиков Николай Николаевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolay Voytikov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolay Voytikov'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikolay Voytikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolay Voytikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2020 yılında Pershy Region
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
Nikolay Voytikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolay Voytikov şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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