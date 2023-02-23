Nikolay Yankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Yankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Yankov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Yankov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Yankov 28 Haziran 1999 tarihinde Veliko Tarnovo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Николай Плменов Янков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Yankov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Yankov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolay Yankov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Yankov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Yankov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Yankov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Yankov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2018 yılında Litex Lovech

1 Haziran 2020 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2020 yılında Litex Lovech

1 Ocak 2021 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2021 yılında Etar

Nikolay Yankov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Yankov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolay Yankov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litex; CSKA-Sofia

Bulgaristan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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