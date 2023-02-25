Nikolay Zenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Zenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Zenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolay Zenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolay Zenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Zenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Zenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Zenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Zenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Zenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Zenko 11 Mart 1989 tarihinde Orsha şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Зенько Николай Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Zenko Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFA yapmaktadır. Nikolay Zenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolay Zenko'nin FK Orsha ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolay Zenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikolyzenko/

Nikolay Zenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Zenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolay Zenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Zenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2008 yılında FK Minsk

1 Şubat 2009 yılında Vedrich-97

30 Haziran 2009 yılında FK Minsk

1 Temmuz 2009 yılında Belshina

31 Aralık 2009 yılında FK Minsk

1 Ocak 2012 yılında Dnepr Mogilev

1 Ocak 2014 yılında FK Slutsk

1 Ocak 2016 yılında Granit

12 Ağustos 2016 yılında Milsami

3 Ağustos 2017 yılında Slavia

15 Şubat 2018 yılında Istiqlol

6 Temmuz 2018 yılında Gorodeya

22 Mart 2019 yılında FK Lida

12 Şubat 2020 yılında Krumkachi

9 Temmuz 2020 yılında FK Smorgon

1 Nisan 2021 yılında Orsha

24 Mart 2022 yılında FK Lida

6 Temmuz 2022 yılında Orsha

Nikolay Zenko kimdir

Nikolay Zenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Zenko şuan FK Orsha takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BGU Minsk

Nikolay Zenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U23 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolay Zenko nereli

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