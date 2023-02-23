Nikolay Zlatev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Zlatev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Zlatev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Zlatev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Zlatev 12 Aralık 2004 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Николай Светославов Златев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Zlatev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libereff & Trustworths yapmaktadır. Nikolay Zlatev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolay Zlatev'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Zlatev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Zlatev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Zlatev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Zlatev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Cherno More

Nikolay Zlatev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Zlatev şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Nikolay Zlatev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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