Nikolin Duka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolin Duka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolin Duka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolin Duka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolin Duka 5 Ocak 2000 tarihinde Devoll şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolin Duka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMASolution yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolin Duka'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolin Duka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolin Duka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolin Duka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolin Duka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Kasım 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında Lorca FC

31 Ocak 2020 yılında KF Devolli

6 Eylül 2020 yılında KF Korabi

1 Temmuz 2022 yılında KF Laçi

Nikolin Duka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolin Duka şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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