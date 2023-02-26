Nikoloz Abashidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Abashidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Abashidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Abashidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Abashidze 29 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ აბაშიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Abashidze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Abashidze'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Abashidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Abashidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikoloz Abashidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Abashidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Shevardeni

1 Temmuz 2018 yılında FC Gagra

1 Ocak 2019 yılında FC Merani

1 Ocak 2020 yılında Spaeri

Nikoloz Abashidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Abashidze şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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