Nikoloz Apakidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Apakidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikoloz Apakidze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikoloz Apakidze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikoloz Apakidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Apakidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikoloz Apakidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Apakidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Apakidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Apakidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Apakidze 4 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ აფაქიძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Apakidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nikoloz Apakidze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Apakidze'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Apakidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Apakidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikoloz Apakidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Apakidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2014 yılında Trakai

15 Ocak 2016 yılında Shukura

1 Temmuz 2016 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2017 yılında Rustavi

7 Şubat 2018 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2018 yılında FC Telavi

1 Ocak 2019 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2020 yılında Rustavi

1 Ocak 2021 yılında FC Merani

10 Temmuz 2021 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2023 yılında FC Gareji

Nikoloz Apakidze kimdir

Nikoloz Apakidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Apakidze şuan FC Gareji takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nikoloz Apakidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Nikoloz Apakidze nereli

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