Nikoloz Gabelaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Gabelaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Gabelaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Gabelaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Gabelaia 14 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ გაბელაია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Gabelaia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikoloz Gabelaia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Gabelaia'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Gabelaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Gabelaia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikoloz Gabelaia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Gabelaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Zugdidi

1 Temmuz 2019 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2020 yılında Kolkheti Poti

Nikoloz Gabelaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Gabelaia şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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