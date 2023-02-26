Nikoloz Gogebashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Gogebashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Gogebashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikoloz Gogebashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikoloz Gogebashvili 24 Nisan 2004 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ გოგებაშვილი şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikoloz Gogebashvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90minStars.com yapmaktadır. Nikoloz Gogebashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Gogebashvili'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikoloz Gogebashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikoloz Gogebashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Kolkheti Poti
Nikoloz Gogebashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikoloz Gogebashvili şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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