Nikoloz Kelbakiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Kelbakiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Kelbakiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Kelbakiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Kelbakiani 4 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ ქელბაქიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Kelbakiani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Kelbakiani'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Kelbakiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Kelbakiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikoloz Kelbakiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Kelbakiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Merani

Nikoloz Kelbakiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Kelbakiani şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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