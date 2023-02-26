Nikoloz Kharabadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Kharabadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Kharabadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Kharabadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Kharabadze 3 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ ხარაბაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Kharabadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Kharabadze'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Kharabadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Kharabadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikoloz Kharabadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Kharabadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Imereti

1 Temmuz 2017 yılında FC Meshakhte

1 Ocak 2019 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2022 yılında Zugdidi

24 Temmuz 2022 yılında Kolkheti Khobi

Nikoloz Kharabadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Kharabadze şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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