Nikoloz Kopaleishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Kopaleishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Kopaleishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Kopaleishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Kopaleishvili 23 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Kopaleishvili Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Kopaleishvili'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Kopaleishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Kopaleishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikoloz Kopaleishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Kopaleishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2022 yılında WIT Georgia

Nikoloz Kopaleishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Kopaleishvili şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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