Nikoloz Kutateladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Kutateladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Kutateladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Kutateladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Kutateladze 19 Mart 2001 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Gürcistan,Rusya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı ნიკოლოზ ქუთათელაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Kutateladze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nikoloz Kutateladze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Kutateladze'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Kutateladze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikusha.9.23/

Nikoloz Kutateladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikoloz Kutateladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikoloz Kutateladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Kutateladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paris SG U17

27 Kasım 2018 yılında Anji Mahaçkale

14 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

17 Ağu 2019 yılında Spartak II

1 Ağu 2020 yılında Spartak 2

28 Temmuz 2022 yılında Rodez AF

Nikoloz Kutateladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Kutateladze şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikoloz Kutateladze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sparta Prag (2009-2011), OSC Lille (2011-2016)

Gürcistan U17 takımında 23 numaralı formasıyla 19 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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