Nikoloz Mali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Mali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Mali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Mali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Mali 27 Ocak 1999 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ მალი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Mali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osio Sports yapmaktadır. Nikoloz Mali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Mali'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Mali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Mali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikoloz Mali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Mali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Saburtalo

8 Şubat 2022 yılında Dinamo Tbilisi

Nikoloz Mali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Mali şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Nikoloz Mali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 2 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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