Nikoloz Tskhovrebashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Tskhovrebashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Tskhovrebashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Tskhovrebashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Tskhovrebashvili 7 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ ცხოვრებაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Tskhovrebashvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Tskhovrebashvili'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Tskhovrebashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Tskhovrebashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikoloz Tskhovrebashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Tskhovrebashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Dinamo II

Nikoloz Tskhovrebashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Tskhovrebashvili şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Nikoloz Tskhovrebashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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