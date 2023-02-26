Nikoloz Ugrekhelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Ugrekhelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Ugrekhelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Ugrekhelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Ugrekhelidze 15 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ უგრეხელიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Ugrekhelidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Decagon Sports yapmaktadır. Nikoloz Ugrekhelidze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Ugrekhelidze'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Ugrekhelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Ugrekhelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikoloz Ugrekhelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Ugrekhelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

Nikoloz Ugrekhelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Ugrekhelidze şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Nikoloz Ugrekhelidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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