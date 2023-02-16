Nikos Zografakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikos Zografakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikos Zografakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikos Zografakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikos Zografakis 7 Temmuz 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Ζωγραφάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikos Zografakis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Nikos Zografakis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nikos Zografakis'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikos Zografakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikos Zografakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikos Zografakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikos Zografakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2016 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2017 yılında Hertha BSC II

1 Temmuz 2019 yılında Stuttgart II

1 Şubat 2021 yılında Sandhausen

11 Ağu 2021 yılında Energie Cottbus

2 Ağu 2022 yılında SC Verl

Nikos Zografakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikos Zografakis şuan SC Verl takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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