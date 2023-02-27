Niks Aleksandrovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niks Aleksandrovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niks Aleksandrovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niks Aleksandrovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niks Aleksandrovs 5 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Niks Daniels Aleksandrovs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niks Aleksandrovs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Niks Aleksandrovs'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niks Aleksandrovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niks Aleksandrovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niks Aleksandrovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niks Aleksandrovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Auda

Niks Aleksandrovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niks Aleksandrovs şuan FK Auda takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Niks Aleksandrovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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