Niks Dusalijevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niks Dusalijevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niks Dusalijevs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niks Dusalijevs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niks Dusalijevs 17 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niks Dusalijevs Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niks Dusalijevs'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niks Dusalijevs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niks Dusalijevs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niks Dusalijevs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niks Dusalijevs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Ventspils

30 Temmuz 2021 yılında Valmiera

Niks Dusalijevs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niks Dusalijevs şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Niks Dusalijevs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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