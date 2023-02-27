Niks Sliede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niks Sliede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niks Sliede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niks Sliede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niks Sliede 8 Mart 2004 tarihinde Liepaja şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niks Sliede Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niks Sliede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Niks Sliede'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niks Sliede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niks Sliede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niks Sliede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niks Sliede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında RFS II

3 Eylül 2021 yılında Lokomotiva U19

31 Aralık 2021 yılında RFS

7 Mart 2022 yılında Tukums

31 Aralık 2022 yılında RFS

1 Ocak 2023 yılında Valmiera

Niks Sliede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niks Sliede şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Niks Sliede Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 24 numaralı formasıyla 18 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 21 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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