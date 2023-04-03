Niksa Delibasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niksa Delibasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Niksa Delibasic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niksa Delibasic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.