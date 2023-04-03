Niksa Delibasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niksa Delibasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niksa Delibasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Niksa Delibasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Niksa Delibasic 8 Şubat 2006 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Niksa Delibasic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niksa Delibasic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niksa Delibasic'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.
Niksa Delibasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Niksa Delibasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Cukaricki U16
1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U17
1 Temmuz 2022 yılında Čukarički U19
Niksa Delibasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Niksa Delibasic şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Niksa Delibasic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Sırbistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.
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