Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, belediye tarafından işletilen fabrikada üretilen Ayvaz suyu, İtalya, Gürcistan, Almanya gibi birçok ülkenin yanı sıra Libya'ya da ihraç edilmeye başlandı.

İlçede 2014 yılında yeniden Niksar Belediyesi'nce işletilmeye başlanan fabrikada üretilen Ayvaz suyu, önce yurt içinde satışa sunuldu. Türkiye'nin 7 bölgesine ilçeden gönderilen Ayvaz suyu, ardından yurt dışına açıldı. İtalya, Gürcistan, KKTC, Almanya, Hollanda ve Belçika'nın ardından Libya'ya da ihracata başlandı. İlk parti su TIR'lara yüklenip Libya'ya gönderilmek üzere ilçeden yola çıktı.

Niksar Ayvaz Suyu fabrikasının 1970 yılında kamu tarafından kurulduğunu belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "1984 yılı itibariyle de suyumuz imtiyaz devri yöntemiyle bir anonim şirkete 25 yıllığına devredildi. 2012 yılında ise tekrar Niksar Belediyesi'ne devredildi. 2014 yılında göreve geldikten sonra da işletmemizin üzerinde yapmış olduğumuz incelemede fabrikanın mevcut makineler ile piyasada rekabet etme şansı olmadığını gördük. Yaklaşık 13 milyon TL'lik makine ve tesis yatırımıyla şu an bölgenin önemli suyu haline geldik. Göreve geldiğimizde fabrika 35 kişi ile çalışırken şu an 50 kişi çift vardiya usulü ile suyumuzu Türkiye ve dünya pazarına sunma çabası içindeyiz. Amacımız daha iyisini yapmak. Suyumuzu geçmişte çok sayıda Avrupa ülkesine gönderdik. Şimdi ise Libya pazarına girmiş bulunuyoruz. Suyumuzun tüm dünyaya tanıtımını yapma gayretindeyiz'" dedi.

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DHA