Niksar’da fırtına evin çatısını uçurdu

Tokat'ın Niksar ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu, evdekiler deprem oluyor zannetti.

Kırkızlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Osman Kara'ya ait evin çatısı uçarken, o anda evde bulunanlar deprem oluyor sandılar.

Ailesinin haber vermesi üzerine eve giden Osman Kara çatının uçtuğunu görünce şoke oldu, ailesinin deprem oluyor sandığını belirten Kara; "Rüzgar vardı fırtına vardı, zaten gece boyunca da fırtına devam etti. Ben çarşıya inmiştim çocuklar aradı, çatı uçtu dediler hemen eve geldim manzarayı görünce şaşırdım. Çocuklar deprem oluyor sanmışlar çok korkmuşlar, buna da şükrediyoruz" dedi.

Öte yandan emniyet birimleri de çatısı uçan eve giderek gerekli incelemeleri yaptılar.

Kaynak: İHA