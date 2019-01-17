Niksar’da okuma kültürü 1. Ödül törenleri yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde "Okuma kültürü 1. Ödül törenleri" yapıldı.

Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından yürütülen, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı "Kitap Tokat" Projesi kapsamında Niksar'da bulunan tüm resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrencilerin katıldığı kitap okuma yarışmaları değerlendirilerek öğrencilere ödülleri verildi.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, " Kitap okuma projesi ile ilgili; Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçları doğrultusunda; resmi ve özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve ortaöğretim okullarında okuma ortamlarını zenginleştirmek, nitelikli kitaba erişimi sağlayarak öğretmen-veli-eğitim yöneticisi işbirliği ile çok yönlü bir şekilde öğrencilerin okuma yazma edinimine katkı sunmak; okuyan-yazan birey sayısını ve okulların yazılı eserlerini arttırmak. Böylece bir yaşam becerisi olan okumanın toplum kültürü düzeyinde yapılanmasına ve okuma ediniminin sürdürülebilir bir alışkanlık haline gelmesine olanak sunmak amaçlanmıştır. Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırarak onları düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum yapabilen, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan değil, çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacındayız" şeklinde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, törene katılanlara teşekkür ederek, kitap okuyan tüm öğrencileri ve yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.

Programda TOKİ Ulucan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hülya Güneş yönetiminde TOKİ Ulucan Okul Korosunun seslendirdiği şarkılardan sonra ödül törenine geçildi.

İlçe genelindeki okullarda; 1.Kategori: Ana Sınıfları, 2.Kategori: İlkokul 1-2-3-4. Sınıflar, 3.Kategori : Ortaokul 5-6-7-8. sınıflar, 4.Kategori: Ortaöğretim 9-10-11 ve 12. sınıflar halinde değerlendirilerek ödüllendirildi.

Maddi ödül, başarı sertifikası ve madalyanın verildiği törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, İlçe Müftüsü, Vergi Dairesi Müdürü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Halk Kütüphanesi Müdürü, Askerlik Şubesi Başkanı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldılar.

Kaynak: İHA