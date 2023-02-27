Nikulas Val Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikulas Val Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikulas Val Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikulas Val Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikulas Val Gunnarsson 17 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikulas Val Gunnarsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 19 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Nikulas Val Gunnarsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 30 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikulas Val Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikulas Val Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikulas Val Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikulas Val Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Aralık 2019 yılında Fylkir

Nikulas Val Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikulas Val Gunnarsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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