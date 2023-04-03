Nil Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nil Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nil Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nil Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nil Ruiz 21 Şubat 2003 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Nil Ruiz Pascual şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nil Ruiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nil Ruiz'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nil Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nil Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nil Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nil Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2019 yılında CF Damm Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında Damm U19

6 Temmuz 2022 yılında Barça Atlètic

Nil Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nil Ruiz şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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