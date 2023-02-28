Nildo Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nildo Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nildo Viera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nildo Viera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nildo Viera 20 Mart 1993 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Nildo Arturo Viera Recalde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nildo Viera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aztk Sports yapmaktadır. Nildo Viera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nildo Viera'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nildo Viera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nildo Viera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nildo Viera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nildo Viera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2010 yılında Guaraní

1 Ocak 2013 yılında CD Carapeguá

30 Haziran 2013 yılında Guaraní

11 Ocak 2014 yılında Gimnasia CdU

30 Haziran 2014 yılında Guaraní

8 Haziran 2016 yılında River Plate

1 Temmuz 2019 yılında Sol de América

9 Temmuz 2022 yılında Guaireña FC

Nildo Viera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nildo Viera şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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