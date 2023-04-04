Nilgül isminin anlamı nedir, Nilgül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nilgül isminin anlamı; Mavi gül, lacivert renkli gül.Nil nehri kenarında yeşeren gül olarak tanımlanmaktadır. Bu içeriğimizde Nilgül isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nilgül isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

YAYINLAMA
Google News
Nilgül isminin anlamı nedir, Nilgül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nilgül isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nilgül ismi ne demek, Nilgül ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nilgül isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

anlamı nedir?

Nilgül İsminin anlamı nedir? TDK Nilgül anlamı:

Nilgül isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmamaktadır.

Nilgül İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nilgül ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nilgül ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 1943 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nilgül isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nilgül isminin rengi:

Hardal

Nilgül ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nilgül isminin Harf Analizi Nedir ?

Nilgül ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Nilgül isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nilgül ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

L : 15

G : 8

Ü : 26

L : 15

= 93 Nilgül İsminin Numeroloji Toplamı 93’dir.

Nilgül isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nilgül ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nilgül isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 İ: 9 L: 3 G: 7 Ü: 3 L: 3 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

erkek bebek isim anlamları

Nilgül isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

nedirkız bebek isim anlamları

En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri! En çok tercih edilen isimler 20202020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 Erkek bebek isimleri! En Trend Havalı Erkek İsimleri2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

Kız isimleri ve anlamları 2021 - En Trend, Güncel havalı kız isimleri2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mücahid olmak ne demek, ne anlama gelir, Kuran'da geçiyor mu, El mücahit kime denir?
Mücahid olmak ne demek, ne anlama gelir, Kuran'da geçiyor mu, El mücahit kime denir?
Karbon elyaf yöntemi nedir? Karbon fiber güçlendirme nasıl yapılır? Faydası nedir?
Karbon elyaf yöntemi nedir? Karbon fiber güçlendirme nasıl yapılır? Faydası nedir?
Sismik deprem izolatörü nedir? Ne işe yarar? Nerelerde, nasıl kullanılır? Sismik deprem izolatörü binaya sonradan takılır mı?
Sismik deprem izolatörü nedir? Ne işe yarar? Nerelerde, nasıl kullanılır? Sismik deprem izolatörü binaya sonradan takılır mı?
Göbez ne demek? ne anlama geliyor?
Göbez ne demek? ne anlama geliyor?
Son Haberler
4 Nisan 2023 Salı hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı yapıldı!
4 Nisan 2023 Salı hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı yapıldı!
Nilgül isminin anlamı nedir, Nilgül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilgül isminin anlamı nedir, Nilgül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Münime isminin anlamı nedir, Münime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Münime isminin anlamı nedir, Münime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mümine isminin anlamı nedir, Mümine ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mümine isminin anlamı nedir, Mümine ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Çok Okunanlar
Şanlıurfa'da bir kadın "Namusumu kirletti, namusumu temizledim" dedi kayınpederini sokak ortasında vurdu
Şanlıurfa'da bir kadın "Namusumu kirletti, namusumu temizledim" dedi kayınpederini sokak ortasında vurdu
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kocaeli'de bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Kocaeli'de bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor