Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında? Dizileri ?
Usta oyuncu Nilgün Belgün sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 67 yaşındaki oyuncuya koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun son durumu merak edilirken özel yaşamı da araştırma konusu haline geldi. Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında? Dizileri Şeklinde sorular trend aramalarda yer alıyor. Peki, Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında?
Son dönemde sağlık durumu ile gündeme gelen usta oyuncu Nilgün Belgün, Kovid- 19 testinin pozitif çıktı. Oyuncunun kızı durumunun kötü olmadığını açıkladıktan sonra Belgün'ün özel yaşamı merak edilir hale geldi. Peki, Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında? Dizileri ?Merak edilen bilgileri haberimizde derledik işte detaylar...
NİLGÜN BELGÜN KİMDİR,KAÇ YAŞINDA?
1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunu olan Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı.
67 yaşındaki usta oyuncu çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı. "İŞTE MÜZİK İSTE EĞLENCE", "GECE SEFASI" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı. Sanat hayatının dışında, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği`nde Türkiye genelinde “Kadını Bilinçlendirme” kampanyasında çalışmalar yaptı, Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı. Önce Star TV, sonra TV 8'de program yaptı.
Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin adında kızı var. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı var. Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı. Esra Erol'un doğum yapması sebebiyle Esra Erol'da programının geçici sunuculuğunu yapmıştır.
OYNADIĞI ESERLER
İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985
Çılgın Hafta Sonu
Bir Kış Öyküsü
Tepetaklak
Papaz Kaçtı
Keşanlı Ali Destanı
Matruşka
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİMLER
Jet Sosyete (2019 / 2020) - Olcay Sahici (30. bölüm / 59. Bölüm Final)[1]
Akasya Durağı - 2009-2012
Papatyam - 2011
Petek Dinçözle 10 Numara - 2010
Karışık Aile - 2010
Benim Annem Bir Melek - 2008
Yağmurdan Sonra - 2008
Çinliler Geliyor - 2006
Yalancı Yarim - 2006
Mavi Kolye - 2004
3. Tür - 2004
Tatil Aşkları - 2004
Yabancı Damat - 2004
Beybaba / Koltuk - 2003
Büyümüş de Küçülmüş - 2003
Şeytan Bunun Neresinde - 2002
Şen Kahkahalar - 2001
Güz Gülleri - 2001
Bana Şans Dile - 2001
Bir Demet Kahkaha - 2000
Adada Bir Sonbahar - 2000
Baykuşların Saltanatı - 2000
Kadınlar Kulübü - 1999
Hayvanlara Dokunduk - 1997
Köşe Kapmaca - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Cümbüş Sokak - 1993
Bizim Mahalle - 1993
Bıçkın - 1988