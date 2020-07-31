Nilgün Belgün'den babası ile ilgili çarpıcı itiraf: " Ona ölene kadar siz dedim"

Armağan Çağlayan'ın Youtube üzerinden sunuculuğunu yaptığı 'Gör Beni' programında birbirinden ünlü isimler sırlarını, hayatlarını, acılarını, tecrübelerini izleyenlerle paylaşmaya devam ediyor. 'Gör Beni' programının bu haftaki konuğu ise ünlü oyuncu Nilgün Belgün oldu.

Nilgün Belgün hayatı boyunca yaşadıklarını, anne ve babasıyla ilişkisini içten bir dille anlattı. Bugüne kadar tiyatroda başına gelen komik olayları anlatırken, yaşadığı ve gördüğü bir çok olumsuz olay olduğunu da dile getirdi.

"HAYATTA HİÇ PİŞMANLIK DUYMADIM"

"Yalnız kalmaktan, hiç korkmadım. İkinci eşim Merve'nin babası ben illegal bire hayat yaşamak istemiyorum evlenelim dedi. Ama sonra geçinemeyince ben sana demiştim ne acelesi vardı dedim. Ama hepsi çok iyi niyetli insanlardı. Hiç birinden flörtlerimde dahil hiç pişmanlık duymadım."