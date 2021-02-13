Nilgün Marmara kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nasıl öldü? Nilgün Marmara eserleri

Yazdığı şiirlerle gönüllerde taht kuran şair Nilgün Marmara'nın ölümü de Türkiye'de çok konuşulmuştu. İntihar ettiği hatta öldürüldüğü ve eşinin bu konuda ihmali olduğu bile ifade edildi. Bizlerde sizler için edindiğimiz bilgilerle bu konuda merak edilen sorulara yanıt vereceğiz.

NİLGÜN MARMARA KİMDİR?

Nilgün Marmara. 13 Şubat 1958 tarihinde İstanbul, Moda'da dünyaya geldi. Bir Marksist olan babası Fikri Marmara, muhasebe müdürü olan babası Bulgaristan'ın Plevne şehrinden, annesiyse Bulgaristan Vidin'den İstanbul'a göç etmişlerdir.

Liseyi Kadıköy Maarif Koleji'nde okudu. Üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden başladı ancak siyasi sebeplerle burada devam edemeyip tekrar sınava girdi ve Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Okulunu, "Sylvia Plath'in Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi" tezi ile 1985'te tamamladı Mezun olduktan sonra Marmaris'te bir tatil köyünde çalışmaya başladı. Farklı şirketlerde sekreterlik, Mısır Konsolosluğunda memurluklarda bulunsa da iş hayatı çok uzun süreli olmadı.

1982 yılında arkadaş ortamında tanıştığı endüstri mühendisi Kağan Önal ile evlendi. Eşinin işi dolayısıyla 16 ay Libya'da yaşadılar.

KAÇ YAŞINDA, NASIL ÖLDÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Nilgün Marmara, 13 Ekim 1987'de 29 yaşındayken kaldığı evin balkonundan atlayarak intihar etti. Marmara'ın intihar etmediği, öldürüldüğü [6] ve Nilgün Marmara'nın ölümünde eşi Kağan Önal'ın ihmali olduğu söylendi.

Konuya ilişkin konuşan Kağan Önal," Nilgün’ün tedavi olması gerekiyordu ama o doktordan kaçıyordu. Doktor, geldiğinde evde olması gerekirken evde değildi. Doktor beklemişti. Gelince de konuştular... Doktor bana “İşiniz çok zor, tedavi olması lazım ama çok zeki ve kültürlü. Yani en zor vakalardan” demişti. Çünkü iyileşmesi için entelektüel faaliyetlerde bulunmaması gerekiyordu. İlacı dayayacaklar ve uyuşacaktı. Orta kültür ve zekalı durumlarda bu hastalık genelde 20’li yaşlarda ortaya çıkarmış, Lityum tedavisi ile başarılı olunurmuş. Ancak Nilgün bu tipte değildi. Tedavi olması, buna ikna olması, tedaviden memnun kalması hepsi ayrı bir dertti. Dolayısıyla tedavi olmadı. Öldüğü gün bana tedaviye tekrar başlayacağına dair söz vermişti" ifadelerini kullanmıştı.

NİLGÜN MARMARA'NIN ŞİİR KİTAPLARI| NİLGÜN MARMARA ESERLERİ

Daktiloya Çekilmiş Şiirler (1988)

Metinler (1990)

GÜNLÜK

Kırmızı Kahverengi Defter (1993, Gülseli İnal tarafından hazırlandı)

Defterler (2016)

Kağıtlar (2017)

İNCELEME

Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi (1985, Dost Körpe tarafından 20 yıl sonra Türkçeye çevrildi)